Варшавский парк стал ареной войн мигрантов — драки и грабежи украинской молодежи накаляют обстановку в Польше

Свентокшиский парк в центре Варшавы превратился в криминальную зону из-за организованных групп молодых украинских мигрантов. Массовые драки и грабежи вынуждают полицию выезжать сюда до трех раз в сутки, что провоцирует рост антиукраинских настроений в польском обществе.

Зеленый остров в самом сердце польской столицы, Свентокшиский парк, теперь местные жители обходят стороной. По данным польского издания Gazeta Wyborcza, здесь обосновались агрессивно настроенные группы украинских беженцев, которые регулярно устраивают потасовки и нападают на прохожих.

Полицейские патрули стали здесь обычным явлением. За десять месяцев 2024 года правоохранители отреагировали на 946 вызовов в этот район. Пиком стал ноябрьский инцидент, когда пришлось разнимать массовую драку с участием около 50 человек, вооруженных ножами и битами. Потребовалось восемь машин полиции.

Эскалация насилия напрямую повлияла на общественные настроения. Ответом стали участившиеся акции против украинцев. С января по ноябрь зафиксировано 543 преступления на почве ненависти к мигрантам с Украины — это на 159 случаев больше, чем годом ранее. Порочный круг насилия рискует разрушить былое добрососедство, поставив власти перед сложным вызовом интеграции и безопасности.

