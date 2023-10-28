Вдоль северной границы Израиля объявлен высокий уровень боеготовности

ЦАХАЛ официально объявил о высоком уровне боеготовности на северной границе страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова начальника генштаба Герши Халеви.

Халеви отметил, что армия сейчас приведена в крайне высокий уровень готовности, который действует вдоль северной границы. Также начальник генштаба ЦАХАЛ напомним, что цели данных действий – ликвидация ХАМАС, возвращение взятых в заложники людей и защита границ.

При этом, по словам Халеви, дорога к достижению данных целей будет довольно длинной.

Напомним, ранее мы рассказали, что в Израиле заявили об отзыве дипломатов из Турции на фоне заявлений Эрдогана. Подробнее в материале.