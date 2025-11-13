«Вечернее небо зачищено от угрозы»: над российскими регионами сбили 14 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны вечером в четверг нейтрализовали четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Воздушная атака Вооруженных сил Украины была успешно отражена вечером в четверг. По данным Министерства обороны России, с 16:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили четырнадцать вражеских беспилотников.

Две воздушных цели были ликвидированы в небе над Курской областью, еще одна — над территорией Республики Крым. Наиболее интенсивная группировка беспилотников, состоящая из одиннадцати аппаратов, была перехвачена над нейтральными водами Черного моря, не долетев до береговой линии.

Ранее сообщалось о том, что более 100 дронов уничтожили силы ПВО над российскими регионами за ночь.