На британской военно-морской базе «Клайд» произошел серьезный ядерный инцидент категории «А» — он мог привести к радиоактивному выбросу. Информацию подтвердило Минобороны Великобритании, хотя инцидент случился еще в начале 2025 года. Об этом сообщает The Telegraph .

Великобритания столкнулась с новым ядерным инцидентом — на базе «Клайд», где базируются подводные лодки с ракетами Trident, зафиксировали угрозу радиоактивного заражения. Происшествие отнесли к категории «А», что означает высокий риск выброса радиации в окружающую среду.

Это не первый подобный случай: с 2006 года на базе произошло как минимум три инцидента, включая утечку радиоактивной воды в 2023-м. Расследование показало, что причиной стала халатность — военные не следили за состоянием 1,5 тыс. трубопроводов, из-за чего тритий попал в залив Лох-Лонг.

Парадоксально, но инцидент произошел на фоне амбициозных планов Лондона по развитию атомной энергетики. К 2030 году страна планирует построить малые реакторы и новые АЭС, выделив на программу более £2,5 млрд. Однако старые объекты, как выяснилось, все еще несут риски.

Ранее сообщалось о том, что Британия готовит антироссийскую диверсию против нефтяных танкеров.