Верховный суд РФ утвердил приговор ветерану «Альфы»

Верховный суд России рассмотрел дело бывшего бойца спецназа ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева и оставил в силе вынесенный ему ранее приговор — 18 лет лишения свободы за похищения и убийства предпринимателей.

Как сообщает ТАСС, согласно решению судебной коллегии, жалоба стороны защиты была отклонена, а обвинительный вердикт Московского городского суда признан законным.

Ранее Мосгорсуд установил вину Чукаева в организации ряда преступлений, совершенных в начале 2000-х годов. В их числе убийства владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина и руководителя департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева. Кроме того, Чукаев участвовал в покушении на жизнь Айдара Котюжанского, совладельца банка «Метрополь», которому удалось выжить.

Уголовное дело также затронуло других фигурантов — Александра Чуканова, ветерана «Альфы», и Андрея Воскресенского, специалиста по стратегическому планированию в компании «Авуар дельта». Однако оба соучастника скончались еще до суда: Чуканов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, а Воскресенский погиб в результате конфликта с сокамерником.

Таким образом, Чукаев оказался единственным из обвиняемых, кто предстал перед судом. Решение Верховного суда окончательно закрепило приговор, определив дальнейшую судьбу бывшего спецназовца.

Ранее стало известно о том, что полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в подмосковном Дмитровском.