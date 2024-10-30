Вертолет Ми-8 с 19 пассажирами совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вертолет Ми-8 произвел экстренную посадку, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, на борту находились 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

Воздушное судно принадлежит компании «Универсал-авиа». Вертолет выполнял рейс из поселка Тугур в поселок Бриакан. Отмечается, что приземление произошло неподалеку от Тугура вскоре после вылета с аэродрома.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит установить обстоятельства случившегося.

Инцидент «Коммерсанту» подтвердили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. Там отметили, что информация по количеству лиц, находившихся на борту, уточняется. Также в ведомстве добавили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Кировской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-2 медицины катастроф. Воздушное судно упало в лесу возле деревни Белеенки. В результате инцидента погибли четыре человека.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, трагический инцидент унес жизни медицинских работников Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации.