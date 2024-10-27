Власти назвали имена погибших членов экипажа упавшего в Кировской области вертолета

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов раскрыл имена погибших членов экипажа упавшего в Даровском районе региона вертолета. Информацию он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Курдюмова, трагический инцидент унес жизни команды медицинских работников Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. По данным первого зампреда правительства региона, погибшими оказались четыре человека — пилот Валентин Комлев, врач Александр Гиска и фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина.

«Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря», — написал Курдюмов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 26 октября МЧС России сообщило, что в лесу в Кировской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Инцидент произошел у деревни Белеенки. После обнаружения вертолета пилота считали выжившим, однако позже спасатели нашли его тело вместе с другими членами экипажа.

После падения вертолета правоохранители завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более людей.

Ранее сообщалось, что на Чукотке мог потерпеть крушение вертолет. По информации SHOT, инцидент мог произойти в районе Билибино. Информация изучается.