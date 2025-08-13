Ветеран, жавший руку Путину, может остаться на улице

93-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, который жал руку Владимиру Путину на параде Победы, может остаться без жилья. Через 11 дней после смерти сына сноха и нотариус оформили наследство, обманув слабовидящего и слабослышащего старика. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Генерал-полковник в отставке Николай Кизюн, прошедший войну и удостоенный чести пожать руку президенту, стал жертвой мошеннической схемы. 14 февраля у него умер сын Сергей, а уже 25 февраля в квартиру к ветерану пришли вдова сына Галина, ее взрослый сын и нотариус Александр Федорченко. Они вручили пенсионеру документы, заявив, что их подписание — это «последняя воля Сергея».

Доверчивый старик, плохо видящий и слышащий, подписал бумаги, не понимая, что отказывается от наследства. В результате он потерял права на квартиру, сбережения сына и все имущество. Нотариус вопреки закону оформил свидетельство о наследстве уже через 13 дней после смерти — хотя срок принятия наследства составляет полгода.

Адвокат ветерана Александр Зорин назвал действия нотариуса грубым нарушением. По его словам, Федорченко не разъяснил последствия отказа, не зачитал документы вслух и допустил давление на пожилого человека. При этом суд трижды отказался заморозить выдачу свидетельства о наследстве, и теперь у Кизюна остается меньше месяца до возможного выселения.

Ранее стало известно, что участника СВО пытаются лишить единственного жилья во время службы.