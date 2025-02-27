СМИ: владелец разорвавших лицо российскому школьнику хаски 10 дней их не кормил

Владелец хаски, которые нанесли серьезные увечья ребенку в Сочи, оставил животных без еды на 10 суток. Телеграм-канал «Ньюсач/Двач» сообщил , что оголодавшие псы вырыли лаз под ограждением и атаковали мальчика.

Недавно стало известно, что в садовом товариществе Адлерского района две домашние собаки породы хаски разодрали лицо ребенку. Инцидент произошел в СНТ «Авиатор». С серьезной травмой ребенка госпитализировали в Сочи, но затем перевезли бортом санавиации в Краснодар.

Правоохранительные органы задержали 48-летнего Романа Цыганкова, хозяина собак. Он объяснил, что обычно держит их на привязи на своей территории и кормит с интервалом в несколько дней.

Однако в этот раз он не смог посетить питомцев почти две недели из-за неблагоприятных погодных условий. В результате истощенные собаки освободились от привязи, прокопали ход под забором и выбрались наружу, где и встретили ребенка.

Предварительно установлено, что Цыганков владеет одним из местных центров для содержания хаски. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствие предложило Цыганкову заключить контракт для участия в СВО, но он пока не дал согласия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разъяренный ротвейлер напал на мать с ребенком.