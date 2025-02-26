В Екатеринбурге разъяренный ротвейлер напал на мать с ребенком

Ротвейлер набросился на мать с ребенком в Екатеринбурге, а женщина спасла несовершеннолетнего, закрыв его собой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию от регионального МВД.

Инцидент произошел в 14:30 по московскому времени, а прибывшие на место происшествия полицейские сумели установить личность хозяйки пса. Пострадавшая от нападения ротвейлера запланировала подать заявление в органы внутренних дел. В настоящее время по факту случившегося полиция, прокуратура и СК проводят проверку. Согласно предварительным сведениям, на женщине зафиксировали «укушенные раны».

На появившихся в местных СМИ кадрах видно, что потерпевшая лежит на сыне, рядом стоит ротвейлер, а на снегу заметны следы крови.

А в Сочи домашние хаски напали на мальчика и разорвали несовершеннолетнему лицо. Ребенку предстоит перенести ряд пластических операций.