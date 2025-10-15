Власти Белоруссии подключились к делу о гражданке, погибшей в Мьянме

Белорусские дипломаты официально подключились к трагическому случаю с гражданкой страны, погибшей в Мьянме после продажи в рабство. Министерство иностранных дел поможет семье вернуть на родину останки девушки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Власти Белоруссии подтвердили работу по резонансному делу о гибели соотечественницы в Юго-Восточной Азии. По ранее полученной информации, 26-летняя гражданка республики изначально отправилась на заработки в Таиланд, где стала жертвой похитителей. Ее переправили через границу в Мьянму и продали в одну из преступных группировок.

Как выяснилось, девушка стала жертвой торговцев органами и впоследствии погибла. Родственники собственными силами не могли организовать возвращение праха, что вынудило их обратиться за официальной помощью.

Теперь белорусский МИД задействует дипломатические каналы для решения этого вопроса. Ведомство намерено обеспечить передачу останков семье для захоронения на родине.

Ранее стало известно, что жертва торговли людьми в Мьянме оказалась участницей шоу «Голос».