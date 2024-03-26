Власти Испании не собираются отправлять свои войска на Украину

Власти Испании не планируют перебрасывать свои войска на Украину, которая и не выдвигала подобных просьб. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса.

Как сказал руководитель МИД средиземноморской страны в интервью радиостанции Cadena Ser, не только Испания, но и другие государства не собирается перебрасывать свои войска на Украину. При этом он заявил, что Киев просит не о войсках, а о другом. Также со слов чиновника, ни ЕС, ни НАТО, не готовятся ни к какому военному конфликту. С марта 2022 года Минобороны Испании отправило на Украину 61 поставку, где были различные материалы военного предназначения. Среди прочего, ВСУ получили гаубицы, ракеты, беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения и другое.

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