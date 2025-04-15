Во Франции начались нападения на тюрьмы

Несколько тюрем во Франции стали целью нападений неизвестных лиц в ночь на 15 апреля, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что злоумышленники подожгли автомобили охраны и открыли огонь по объектам исправительных учреждений.

По информации источника, атаки были зафиксированы в Люине и Валансе, где на парковках подожгли автомобили охранников.

В Тулоне произошел более серьезный инцидент — по воротам тюрьмы неизвестные открыли огонь из автоматов. На место происшествия направился министр юстиции Жеральд Дарманен.

Поджоги автомобилей также произошли в Марселе и ряде других городов, включая Нантерр, Вильпент, Мелен, Рео и Экс-ан-Прованс. Уточняется, что атаки на французские тюрьмы продолжаются уже несколько дней.

По информации местных правоохранительных органов, эти нападения были скоординированы и, вероятно, являются протестными действиями в связи с намерением Дарманена создать тюрьмы высокой безопасности для борьбы с наркотрафиком.

Запланированное открытие учреждения повышенной безопасности, в которых должны отбывать наказание наркоторговцы, состоится 31 июля.

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