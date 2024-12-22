Во Владимирской области произошел еще один поджог отдела полиции

В России произошел новый случай поджога во Владимирской области. В городе Петушки учительница английского языка из одной из местных школ бросила коктейль Молотова в отдел полиции, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как рассказали свидетели инцидента, женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на улице Московской и бросила бутылку с горючей жидкостью прямо в него. Ее задержали на месте происшествия.

Женщина рассказала, что стала жертвой украинских мошенников, которые сначала выманили у неё 1,5 млн рублей «на безопасные счета», а затем предложили вернуть деньги, но только после того, как она подожжет отдел полиции.

Сотрудники полицейского отдела самостоятельно потушили огонь. Никто не пострадал.

20 декабря Baza сообщила, что в нескольких городах России произошли поджоги полицейских автомобилей. По информации источника, инциденты зафиксировали в Санкт-Петербурге, Москве, и Твери. Сообщалось, что в подмосковном Одинцове обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции.

Кроме того, Mash сообщал, что России произошла серия нападений на банки и банкоматы.