Кот, приплывший тайно из Турции, обрел шанс на новую жизнь в России

Кот Бурак, пробравшийся из Турции на российском судне, останется в стране — зооволонтеры выберут ему новых хозяев. Об этом пишет РИА Новости.

Кот по кличке Бурак, который тайно пробрался на российский сухогруз в Стамбуле и незаметно преодолел путь до Новороссийска, официально останется в России. Кот, обнаруженный моряками уже в порту, стал неожиданным «пассажиром» из Турции, вызвав внимание как транспортной компании Fesco, так и интернет-пользователей.

Поначалу Бураку грозила депортация, так как его пребывание на борту считалось нарушением ветеринарных и таможенных правил. Однако после прохождения всех необходимых процедур, включая осмотр и оформление, кот получил шанс на новую жизнь.

Теперь за судьбу пушистого путешественника возьмутся зооволонтеры. Именно они займутся отбором будущих владельцев: желающих принять Бурака — десятки, но требования будут строгими. Приоритет — людям с опытом ухода за животными и готовностью учитывать публичный интерес к коту, ведь история Бурака уже стала своеобразным интернет-мемом.

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