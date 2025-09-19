Водитель автобуса в Китае спас пассажиров после опасного ранения

Водитель автобуса в Гонконге совершил настоящий подвиг, сумев остановить транспортное средство после того, как его насквозь пронзил металлический прут. Мужчина получил серьезное ранение, но смог обезопасить пассажиров. Об этом собщает The Standard.

Инцидент произошел на скоростной трассе Цинлун. Полутораметровый металлический прут, оказавшийся на проезжей части, пробил лобовое стекло и вонзился в грудь 60-летнего водителя. По предварительным данным, объект упал со строительной площадки, а затем был подброшен в воздух колесом проезжавшего автомобиля.

Несмотря на шок и проникающее ранение, водитель не потерял контроль над многотонной машиной. Он сумел сбросить скорость и аккуратно остановить переполненный автобус на обочине, предотвратив масштабную аварию на оживленной магистрали. Пассажиры, услышавшие грохот и крики о помощи, не пострадали.

Правоохранительные органы после расследования арестовали 43-летнего водителя грузовика по подозрению в опасном вождении, которое могло привести к трагедии. Пострадавшего шофера доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

