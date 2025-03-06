Военблогер Звинчук рассказал о возможной подготовке ВСУ к вторжению в Крым

Военный блогер Михаил Звинчук в беседе с телеграм-каналом «Рыбарь» рассказал о том, что стали заметны несколько признаков того, что ВСУ планируют вторжение в Крым.

По словам Звинчука, у украинской армии есть ресурсы, и ВСУ при определенных обстоятельствах могут попытаться провести некую пиар-акцию, чтобы отвлечь внимание. Их планы нельзя ни переоценивать, ни недооценивать.

Также Звинчук отметил тот факт, что в последнее время Киев стремительно наращивает численность катерного флота, ускоряет развитие беспилотных технологий, а также информирует и об учениях украинских десантников в различных частях побережья Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сразу в нескольких регионах России были уничтожены украинские беспилотники, в том числе и в Крыму.