Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о судьбе газоизмерительной станции «Суджа». Сообщение было опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Так, военкор отметил, что, несмотря на то, что одной из тем переговоров в Эр-Рияде стало закрепление энергетического перемирия, в Курской области уже несколько дней горит ГИС «Суджа», которую подожгли украинские военные при отходе из региона. Это, кстати, крупный канал поставок газа из России в страны Европы.

По словам Котенка, ГИС уже не существует как инфраструктурный объект. Ранее по этой теме высказался и замначальника военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов, назвав произошедшее моральным уродством.