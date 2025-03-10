Военкор Коц: в Курской области нашли тело командира Сергея Чебнева

Военный корреспондент Александр Коц в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что в Курской области найдено тело командира Сергея Чебнева с позывным Отмель.

Именно Чебнев руководил бойцами 9-го полка в момент обороны женской колонии в Малой Локне Курской области еще в августе 2024 года. Его тело приехали забрать бойцы полка, которые еще в тот период поклялись вернуться и найти тело комбата.

Напомним, ранее вдове Сергея Чебнева была передана звезда Героя Россия. Ее вручил президент России Владимир Путин.

Ранее бывший боец «Вагнера» заявил, что если в Курской области появятся французские солдаты, то они погибнут.