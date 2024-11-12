Военкор Коц заявил об активном использовании спутников Starlink войсками России

Российские военнослужащие в зоне спецоперации активно пользуются системой спутниковой связи Starlink. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, его слова привело издание «Военное дело».

По утверждению военкора, бойцы российской армии в зоне СВО активно применяют терминалы спутниковой связи Starlink.

«Через него, в том числе, идут трансляции на пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА. Это очень серьезно подняло наш уровень разведывательный, возможность отслеживать передвижения противника», — указал он.

Коц отметил с сожалением, что в РФ пока нет подобной системы. Он добавил, что вопрос безопасности пользования такими терминалами спорен. Ему неизвестно ни одного случая, чтобы российские войска попали под удар неприятеля из-за пользования Starlink.

Ранее швейцарская газета заявила, что Илон Маск теперь полностью контролирует всю Украину с помощью своей системы спутниковой связи. Он самостоятельно решает, кому давать пользоваться ей, а кому нет.

Между тем российские власти сообщили, что за последующие три года разработают свой аналог Starlink с помощью спутников, которые будут висеть на низкой орбите. Они дадут возможность предоставлять качественные услуги связи и доступа в интернет.