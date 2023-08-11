Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Восемь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде.

Ранее была информация о двенадцати пропавших без вести. Установлено местонахождение четырех человек, пропавших после взрыва, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. ЧП случилось на складе частной фирмы «Пиро-Росс», помещение которой находится на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории.

Накануне следователями в качестве подозреваемого был задержан технических директор частной компании «Пиро-Росс». Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что власти окажут помощь всем пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде.