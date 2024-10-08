Израильские летчики разбомбили главный водоканал юга Ливана

Израильские самолеты ударили по главному каналу, который запитан от реки Литани и откуда поступает вода на 6 тыс. га сельскохозяйственных земель на юге Ливана. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на опубликованное послание управляющей компании Литани.

В публикации уточняется, что пропала возможность использовать воду для ирригационного проекта Касимия в районе Арзи. Действие израильских ВСС ливанцы характеризуют определением «политика выжженной земли». Местные власти принимают необходимые меры для недопущения затопления сельхозземель и дорог, а в перспективе займутся восстановлением водоснабжения.

Известно, что пропускная способность водоканала достигает 260 тысяч кубических метров воды в сутки, а от него зависят земли сельскохозяйственного назначения на всем южном побережье страны.

Ранее сообщалось о том, что на границе с Ливаном был убит израильский военный.