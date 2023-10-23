Воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины

В пяти украинских регионах днем понедельника, 23 октября, объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные онлайн-карт.

По данным издания, сирены завыли в той части Запорожской области, которая контролируется Киевом, а также в Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом ранее тревога объявлялась и в Днепропетровской и Харьковской областях, она официально до сих пор не отменена.

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