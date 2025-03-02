Возле Дагестана зафиксировали беспилотники

У границ Республики Дагестан зафиксировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

В связи с обнаружением дронов в республике был введен режим беспилотной опасности. Меликов отметил, что власти принимают меры для обеспечения безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры.

«Обратите внимание на меры предосторожности! Необходимо сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц», — отметил Меликов.

Несколько позже режим беспилотной опасности был отменен, однако власти продолжают внимательно следить за обстановкой в регионе.

С начала специальной военной операции (СВО) России украинские военные усилили попытки атаковать российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти южных и западных регионов России, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, сообщают о регулярных попытках дронов прорваться в воздушное пространство страны.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 вражеских беспилотников над российскими регионами. Больше всего воздушных целей было уничтожено над Тверской областью — 21.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Грозного ввели временные ограничения на полеты.