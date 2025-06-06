Врач получил 21 год за изнасилование 94 пациенток

Суд в Норвегии приговорил 55-летнего врача к 21 году тюрьмы за серию изнасилований пациенток, совершенных под видом медицинских осмотров. Об этом пишет Hln.be .

Судебная система Норвегии поставила точку в одном из самых громких дел последнего десятилетия. 55-летний врач признан виновным в серии сексуальных преступлений, которые он совершал в течение почти двух десятков лет. С 2004 по 2022 год он насиловал женщин под предлогом осмотра, используя в том числе посторонние предметы. Его действия были зафиксированы на камеру, что стало одной из ключевых улик в деле.

Жертвами медика стали 94 женщины. Следствие насчитало свыше 160 эпизодов преступной активности, однако суд признал его виновным по большей части обвинений, оправдав лишь по девяти пунктам.

Согласно норвежскому праву, подобные действия в контексте врачебной практики считаются изнасилованием. Мужчина лишился права заниматься медицинской деятельностью и должен выплатить компенсации всем пострадавшим. Суммы не раскрываются.

Сторона защиты настаивала на меньшем сроке, но суд назначил максимальное наказание — 21 год тюрьмы. Этот случай вызвал резонанс в обществе и стал напоминанием о важности контроля и прозрачности в сфере здравоохранения.

Ранее суд отправил под домашний арест фигуранта дела URA.RU.