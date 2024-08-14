Врио губернатора Смирнов: под Курском силы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ

Украина в ночь на среду, 14 августа, продолжила атаковать Курск и прилегающие территории, пытаясь при помощи дальнобойного вооружения поразить городские инфраструктурные объекты и кварталы мирных жителей.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, силами ПВО в регионе сбиты сразу четыре ракеты ВСУ.

По словам губернатора, информация по пострадавшим в ходе ракетной атаки ВСУ уточняется.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.