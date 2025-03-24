ВС РФ вышли к пункту пропуска «Суджа», ВСУ попали в окружение

Штурмовые группы ВС РФ вышли к МАПП «Суджа» — он расположен в Курской области. Об этом пишет «Российская газета» в понедельник, ссылаясь на данные сразу нескольких околовоенных телеграм-каналов.

Так, в одном из сообщений говорится о том, что на территории пропускного пункта сейчас идут серьезные бои. Российским бойцам удалось окружить противника, но тот пытается оказывать сопротивление. По данным военблогеров, бои на МАПП начались утром в понедельник. Успех на этом направлении для ВС РФ поставит украинцев в неприятное положение на южной окраине Гоголевки и в Олешне.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о судьбе горящей ГИС «Суджа», которую подожгли ВСУ при выходе из Курской области. По его словам, станции как инфраструктурного объекта нет.