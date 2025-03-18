При обстреле Белгородской области погиб боец «Орлана»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что боец подразделения «Орлан» погиб в результате украинского обстрела.

По словам Гладкова, все произошло при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга, что в Белгородской области. В результате обстрела были серьезные повреждения, в частности, поврежден оказался социальный объект и стоящий рядом с ним автобус, последний вспыхнул, но возгорание оперативно потушили пожарные.

Также стало известно, что при выполнении боевых задач во время обстрела погиб и боец «Орлана» – мужчина умер до приезда медиков в результате полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким бойца.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область перед диалогом Путина и Трампа.