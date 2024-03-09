ВС Украины обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об обстреле в регионе. По его данным, украинская армия атаковала грузовик с углем, который везли для нужд местных жителей.

Два грузовика с социальным углем не доехали до населения Харьковской области. Как уточнил Ганчев, транспорт атаковали ВСУ, применив FPV дроны и РСЗО «Град».

«Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице», — сообщил Ганчев.

Напомним, в ночь на 9 марта произошла самая массированная атака на российские регионы за последнее время. ВСУ пустили на территории Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областей БПЛА. Средствам противовоздушной обороны РФ удалось сбить почти 50 дронов. Большая часть из них пыталась атаковать Ростовскую область.

Ранее сообщалось, что Залужного признали непригодным к армии после отстранения от должности главкома ВСУ.