Украинцы продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Так, вечером четверга стало известно о том, что при атаке использовались дроны.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, три муниципалитета оказались под ударом ВСУ — по предварительной информации, обошлось без пострадавших, но в одном из частных домов в Валуйках повреждены окна. Еще один FPV-дрон нанес удар по грузовику в районе объездной дороги в городе Валуйки, другой беспилотник атаковал здание коммерческого объекта и повредил крышу.

Следующий украинский дрон совершил атаку по селу Долгое в Валуйском округе — в результате детонации беспилотника поврежден забор частного дома. Ударили украинцы и по Шебекино — украинский дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом, а в селе Нижнее Березово-Второе ВСУ нанесли удар по работающей в поле технике.

В селе Пороз из-за украинского дрона оказалась повреждена линия электропередачи — без электричества сейчас находится это село и расположенное неподалеку село Дунайка.

Тем не менее, в Стамбуле местные жители ждут переговоров России и Украины, чтобы стать свидетелями истории.