ВСУ атаковали Севастополь безэкипажными катерами, два уничтожены
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Украинские войска предприняли попытку этой ночью атаковать Севастополь при помощи надводных дронов. Об этом в своем аккаунте проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
Со его слов, в результате отражения нападения с моря несколько вражеских беспилотных целей были ликвидированы.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожено 2 БЭК», — написал Развожаев.
Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.