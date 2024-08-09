ВСУ атаковали Севастополь безэкипажными катерами, два уничтожены

Украинские войска предприняли попытку этой ночью атаковать Севастополь при помощи надводных дронов. Об этом в своем аккаунте проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

Со его слов, в результате отражения нападения с моря несколько вражеских беспилотных целей были ликвидированы.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожено 2 БЭК», — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.