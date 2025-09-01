ВСУ атакуют Кубань: над Геленджиком прогремели 10-15 взрывов

Силы ВСУ продолжают наносить удары по Краснодарскому краю с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает SHOT, в ночь на 1 сентября были зафиксированы взрывы в Геленджике, станице Холмской и в Приморско-Ахтарском районе.

По словам местных жителей, было слышно от 10 до 15 взрывов. Они утверждают, что системы ПВО сбивают украинские беспилотники над Черным морем. Из-за громких звуков сработали автомобильные сигнализации. В небе видны вспышки и слышен звук двигателей.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края прогремели взрывы.

Накануне в небе над Черным морем был замечен американский разведывательный дрон. Предполагается, что именно он наводил украинские вооружённые силы.