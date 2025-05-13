ВСУ нанесли удар по Белгородской области: ранены медики и мирные жители

ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области во вторник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Стало известно, что в результате атаки пострадали пять человек. Так, по словам Гладкова, в воздухе над Шебекино средствами РЭБ был подавлен дрон, который сдетонировал в воздухе. Но пострадал один человек — мужчина, который обратился в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением. Также из-за взрыва пострадало остекление одной из квартир в многоэтажке, повреждено здание соцобъекта и автомобиль.

Еще один вражеский беспилотник атаковал поселок Шамино в Шебекинском округе. Там в частном доме загорелась крыша, пожарные оперативно ее потушили, а мужчина получил баротравму. Следующий дрон ВСУ целился в пожарных и медиков и взорвался рядом с машиной скорой помощи, травмы получили водитель, врач и фельдшер, их направили в больницу.

Ранее сообщалось о том, что украинские беспилотники атаковали асфальтобетонный завод в Луганске.