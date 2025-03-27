ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции под Брянском

Несмотря на заявления киевских властей о завершении атак на российскую энергетическую инфраструктуру, за последние сутки ВСУ все же нанесли удары по объектам в Брянской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Как отметили в оборонном ведомстве, 26 марта около 17:00 мск украинские военные использовали беспилотник для атаки по российской территории. В результате этого инцидента отключилась высоковольтная линия 10 кВ, принадлежащая филиалу ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Это также привело к отключению электроэнергии для потребителей в Климовском районе.

В тот же день, в 17:00, средства противовоздушной обороны России сбили украинский ударный БПЛА самолетного типа в небе над Крымом, в районе мыса Тарханкут. По уточненной информации, целью этой атаки было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также было зафиксировано уничтожение украинского беспилотника в Брянской области. В результате этого инцидента никто не пострадал.

27 марта, около 07:00 мск, ВСУ использовали артиллерийский огонь для обстрела Брянской области. В результате этого из строя была выведена трансформаторная подстанция, находящаяся в управлении «Брянскэнерго».

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ВСУ начали применять в боях новый ударный беспилотник FP-1.