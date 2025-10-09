ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

Украинские военные подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в ДНР, что привело к выбросу аммиака. В российском военном ведомстве заявили, что диверсия была заранее спланированной. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел днем 9 октября возле населенного пункта Русин Яр. Согласно заявлению Минобороны России, отступающие подразделения ВСУ привели в действие заранее установленные взрывные устройства на ответвлении стратегического объекта.

В результате взрыва произошел выброс остатков токсичного вещества через образовавшуюся пробоину в трубе. Отмечается, что среди российских военнослужащих в результате этой диверсии пострадавших нет.

Это не первая атака на данный аммиакопровод. Летом 2023 года украинская диверсионная группа уже повреждала другой участок магистрали в Харьковской области. «Трансаммиак», оператор российской части трубопровода, тогда заявлял об отсечении своей исправной инфраструктуры.

Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» — один из крупнейших в мире, был построен в советские годы. До конфликта по нему ежегодно транспортировалось около 2.5 млн тонн аммиака, а его разблокирование было ключевым пунктом переговоров в рамках зерновой сделки.

