ВСУ повредили объекты «Россетей» в Брянской области

ВСУ продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру России, несмотря на действие 30-дневного перемирия между РФ и Украиной. По информации Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования атаковали энергетические объекты в Брянской области.

Отмечается, что 30 марта около 20:00 мск в Брянской области произошло отключение высоковольтной линии электропередачи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Из-за обрыва провода на опоре произошло прекращение электроснабжения, и потребители из Суземского района региона остались без света.

Кроме того, в Брянской области примерно в то же время украинские боевики атаковали комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго» с использованием беспилотника. В результате этого на высоковольтной линии 10 кВ в Севском районе также отключилось электричество.

27 марта ВСУ также атаковали трансформаторную подстанцию, расположенную под Брянском, беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что такие действия со стороны ВСУ подтверждают недоговороспособность киевского режима в вопросах, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 66 украинских БПЛА за прошедшую ночь на 31 марта.