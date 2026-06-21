Украинские военные применили новый опасный метод — сбросили мины на трассу, соединяющую ДНР с Ростовской областью, пишет ТАСС . Речь идет об участке от Амвросиевки до контрольно-пропускного пункта «Успенка». Дорога в настоящий момент перекрыта, на месте усилены меры безопасности.

Маршрут, по которому ежедневно двигались гражданские автомобили и гуманитарные грузы, превратился в минное поле. Украинские войска сбросили взрывные устройства на трассу от Амвросиевки до КПП «Успенка», соединяющую ДНР с Ростовской областью.

Сейчас в районе работают оперативные службы, контроль усилен в целях безопасности местного населения и предотвращения возможных инцидентов. Информации о пострадавших пока не поступало. Власти призывают водителей выбирать альтернативные маршруты и следить за официальными сообщениями. Ситуация остается напряженной, а работы по разминированию пока не начались из-за высокой опасности участка.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Керченский полуостров. На фоне угрозы БПЛА поезда массово задерживаются в Крыму.