Второй беглец из екатеринбургского СИЗО задержан

Второй сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга осужденный за подготовку теракта Иван Корюков* задержан спецназом после двухнедельных поисков. Правоохранители обнаружили беглеца в одном из садоводческих массивов под городом. Об этом сообщило РИА Новости.

Спецназ ГУФСИН «Россы» при поддержке сотрудников ФСБ и МВД задержал Ивана Корюкова, второго осужденного за подготовку теракта, сбежавшего 1 сентября из екатеринбургского СИЗО-1. Операция прошла вечером 15 сентября в одном из садоводческих товариществ близ города. При обнаружении Корюков попытался бежать, но был быстро нейтрализован.

Задержание завершило двухнедельный масштабный розыск, в ходе которого публиковались ориентировки с приметами беглеца: татуировкой паука на правой кисти и характерной щетиной. 8 сентября был задержан его сообщник Александр Черепанов*, не оказавший сопротивления. Обоим фигурантам теперь грозит новое уголовное дело за побег из места лишения свободы. Вознаграждение за информацию о местонахождении Корюкова так и не было выплачено.

* Внесены в список террористов и экстремистов