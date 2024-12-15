Второй танкер «Волгонефть» терпит крушение вблизи Керченского пролива

Следом за танкером «Волгонефть-212» произошло затопление еще одного судна — «Волгонефть-239». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что корпус судна разбился на две части в результате удара волны.

Моряки отмечают, что это постоянная проблема для судов, которые в 1990-е годы были переделаны из полноценного флота в класс «река — море». По данным источника, за последние 30 лет в результате работы на таких «самоделках» погибли 1097 человек.

Ранее стало известно о терпящем бедствие танкере «Волгонефть-212». Как выяснили СМИ, судно приписано Большому порту Санкт-Петербурга, а принадлежит компании «Кама Шиппинг». По данным источников, танкер перевозит 4,3 тыс. тонн мазута.

Как отмечает Mash, танкер «разрезали» пополам мощные волны. Известно, что на борту в данный момент находятся 13 членов экипажа.

Согласно свидетельствам очевидцев, подобный инцидент стал уже вторым вблизи берегов Керчи. Ранее грузовое судно «Волгонефть-139», принадлежащее компании «Кама Шиппинг», затонул за считанные минуты. Отмечается, что в обоих случаях волны нанесли удар по корпусу судна, вызвав пробоину и образовав трещину, в результате чего танкеры буквально раскололись на две части и пошли на дно.

В настоящее время проводится спасательная операция. На место происшествия направился буксир, с которого спасают моряков.

Ранее стало известно, что в Калининграде загорелся судоремонтный завод.