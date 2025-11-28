«Пламя у горизонта». Танкер Kairos получил пробоину в Черном море: кто стоит за атакой?

Турецкие спасатели начали операцию по эвакуации экипажа танкера Kairos, на котором произошел пожар в Черном море. Причиной возгорания названо внешнее воздействие. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент с танкером под флагом Гамбии произошел в 28 милях от турецкого побережья. Судно следовало в порт Новороссийска без груза, когда на его борту начался пожар. Турецкое управление мореходства подтвердило, что состояние всех 25 членов экипажа в норме, однако для их безопасности была запущена операция по эвакуации.

К месту происшествия незамедлительно направились корабли береговой охраны, спасательные суда и медицинские команды. Власти провинции Коджаэли координируют действия экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали поджигателя мастерской художника Искандаряна.