Высокопоставленных офицеров ВСУ задержали на Украине

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал в понедельник о том, что ГБР задержало несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Его слова приводит издание Lenta.ru.

По словам Бутусова, речь идет о трех офицерах: экс-командующем 25-й бригадой теробороны Львовской области генерал-лейтенанте Артуре Горбенко, командире 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Дмитрии Рюмшине и бригадном генерале Юрии Галушкине.

По предварительной информации, военных подозревают в халатности, а Галушкина и Горбенко еще и в потере управления войсками по время боев на харьковском направлении в мае прошлого года.

Напомним, ранее украинцы попытались нанести удар дронами по промышленным предприятиям в Татарстане.