Ключевой украинский форпост в Донбассе, город Красноармейск (украинское название - Покровск), перешел под полный контроль российских войск. Несмотря на первоначальные опровержения Киева, эту информацию независимо подтвердили ведущие немецкие издания.

Информацию о взятии Покровска и Волчанска, озвученную российским командованием, подтвердили западные источники. Издание Deutsche Welle, ссылаясь на чиновника НАТО в Брюсселе, сообщило, что российская армия контролирует до 95% Покровска. Вслед за этим немецкий таблоид Bild прямо заявил о полном переходе города под контроль России.

Это подтверждение со стороны союзников стало серьезным ударом для официального Киева, который ранее категорически отрицал потерю населенного пункта. Западные аналитики расценивают это событие как крупнейшее поражение Украины в текущем году, наглядно демонстрирующее неспособность ВСУ остановить продвижение противника.

В то же время ситуация на фронте продолжает обостряться. По данным Bild, в районе Мирнограда (ДНР) в тактическое окружение попали до тысячи украинских военных. Солдаты в перехваченных переговорах описывают критическое положение с логистикой, которая осуществляется лишь с помощью дронов, и просят либо о прорыве, либо о стабильном снабжении.

Ранее ВСУ атаковали Крым в момент переговоров Путина и Уиткоффа.