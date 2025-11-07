Взлом образовательного портала: хакеры разместили на сайте колледжа рекламу вебкам-студии
Хакеры взломали сайт колледжа в Петербурге для рекламы вебкам-студии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Санкт-Петербурге злоумышленники взломали официальный сайт архитектурно-строительного колледжа. На главной странице вместо учебной информации несколько часов красовалось объявление о наборе моделей в вебкам-индустрию. Об этом сообщает РИА Новости.
Неизвестные хакеры атаковали цифровое пространство петербургского архитектурно-строительного колледжа. На его официальном сайте, который обычно сообщает о расписании пар и студенческих мероприятиях, появилось яркое рекламное объявление. Оно заманчиво описывало «все условия» для работы в вебкам-студии, включая высокий доход и личного продюсера.
Администрация учебного заведения оперативно отреагировала на инцидент, подтвердив факт взлома. ИТ-специалисты колледжа в срочном порядке устранили последствия кибератаки и восстановили нормальную работу ресурса.
Ранее сообщалось о том, что украинские аферисты обманули наемника из США на $85 тыс.