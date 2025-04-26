Взорванная в Балашихе иномарка сменила семерых владельцев

Автомобиль Volkswagen Golf, взрыв которого привел к гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика, был снят с учета в январе 2025 года, сообщило ТАСС со ссылкой на документы в правоохранительных органах.

Согласно этим материалам, иномарка была выпущена в 2000 году. Ее приобрели в России в 2006-м. С того времени машина сменила семерых владельцев.

«Последний человек, владевший ею чуть более трех лет, в январе 2025 года снял машину с учета в Москве. Новый владелец, судя по документам, не стал регистрировать ее в ГИБДД вопреки требованиям закона», — говорится в документах.

Автомобиль был взорван утром в пятницу, 25 апреля, в районе дома № 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе.

Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.

В Следственном комитете России подтвердили гибель от взрыва заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ (убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ).

Глава Белого дома Дональд Трамп отнесся с серьезным вниманием к информации об убийстве высокопоставленного военного в РФ. Он назвал этот инцидент «крупным делом» и заявил, что намерен изучить его детали.