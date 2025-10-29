Взрыв газа в жилом доме на Кубани: мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии

Взрыв бытового газа в частном доме на Кубани едва не привел к гибели человека — 35-летний мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу, а само здание частично разрушено. Об этом сообщает ТАСС.

В Северском районе Краснодарского края произошло серьезное происшествие — взрыв бытового газа в жилом доме. В результате инцидента 35-летний мужчина получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу. Его жизнь врачи оценивают как находящуюся под угрозой.

По предварительной информации следственных органов, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования внутри помещения. Мощность взрывной волны оказалась достаточной для частичного разрушения конструкций здания. На место происшествия оперативно выехали сотрудники прокуратуры, которые начали собственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовали значительные силы — в операции участвуют 24 человека и 10 единиц специализированной техники.

