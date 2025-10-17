Взрыв на заводе в Стерлитамаке травмировал восемь человек

Восемь человек получили травмы в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Одна из пострадавших женщин находится в реанимации с тяжелыми повреждениями. Об этом сообщает ТАСС.

Чрезвычайное происшествие на заводе «Авангард» в Стерлитамаке закончилось травмами для восьми рабочих. Сегодня утром в цехе прогремел мощный взрыв, последствия которого оказались серьезными. Состояние одной из госпитализированных женщин медики оценивают как тяжелое — ее подключили к аппаратуре в реанимационном отделении городской больницы.

Еще двое пострадавших имеют повреждения средней степени тяжести, но их жизни уже ничто не угрожает. Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что всем пострадавшим оказывается весь необходимый объем медицинской помощи. Причины инцидента сейчас выясняют следователи и специалисты.

Ранее сообщалось о том, что восемь человек попали в больницу после столкновения грузовика и микроавтобуса в Карелии.