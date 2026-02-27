Групповое нападение на школьников в Челябинске: глава СК ждет подробный доклад о расследовании

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на подростков в Челябинске. Об этом сообщает телеграм-канал Следкома.

Поводом для реакции центрального аппарата ведомства послужили публикации в медиапространстве, содержащие видеосвидетельства агрессивных действий группы молодых людей в отношении двух несовершеннолетних. Инцидент произошел на общественной территории вблизи одного из городских торговых комплексов.

По факту произошедшего следственные органы Челябинской области инициировали разбирательство по статье 213 Уголовного кодекса России, квалифицирующей действия нападавших как хулиганство. В рамках уголовного дела следователям предстоит установить личности всех участников конфликта, мотивы их действий, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших детей. Видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях, уже приобщены к материалам следствия.

Глава федерального ведомства поручил руководителю регионального управления СК России Алексею Щукину представить отчет об установленных обстоятельствах происшествия и предварительных результатах оперативно-следственных мероприятий. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате комитета.

Ранее Бастрыкин затребовал новый доклад по делу о гибели подростка в танке в Якутии.