Задержан студент, «угрожавший» взорвать ТЦ в Санкт-Петербурге

Питерские полицейские задержали местного студента, который во время составления в отношении него протоколов о мелком хулиганстве заявил, что один из ТЦ города находится под угрозой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

Очень опрометчивый поступок 18-летний студент первого курса одного из местных университетов совершил 24 марта. Когда в отношении него оформляли протоколы за мелкие нарушения он рассказал, что есть угроза одному из торговых комплексов, расположенных на улице Колонтай. На место тут же отправились полицейские и сотрудники экстренных служб города, которые во время совместной работы ничего подозрительного не обнаружили. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте и задержали. Накануне поступала информация об эвакуации людей из ТРЦ «Лондон Молл».

Ранее мы писали о том, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» школьница помогла десяткам людей.