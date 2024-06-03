Задержан житель Подмосковья, который задавил знакомого, ранившего его ножом

В Подмосковье задержали ранее судимого местного жителя, который переехал приятеля на автомобиле, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне вечером в поселке Поливаново. Двое мужчин распивали алкоголь в припаркованной машине. Между ними возникла ссора, в ходе которой пассажир нанес водителю ножевое ранение. Раненый вытолкал нападавшего и переехал его. Последний скончался на месте.

Второй участник инцидента доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Зарайске задержали местного жителя, который напал с ножом на знакомого.