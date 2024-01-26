Захарова сделала заявление об угрозе безопасности в Европе из-за вступления Швеции в НАТО

В связи с возможным вступлением Швеции в НАТО Россия выражает серьезные опасения по поводу безопасности Балтийского региона и Европы. Об этом рассказала Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает вступление Швеции в альянс как потенциально враждебное и намеревается принять ответные меры для поддержания обороноспособности страны.

По ее словам, вступление Швеции в НАТО может создать дополнительные напряженности в регионе и увеличить вероятность конфликта между Россией и НАТО. Она подчеркнула, что такой шаг со стороны Швеции может повлечь за собой реальные угрозы для безопасности граждан этой страны.

Членство Швеции в НАТО, по мнению Захаровой, приведет к потере нейтралитета и включению во враждебный к России блок. Эксперты отмечают, что усиление напряженности в Балтийском регионе может стать важным моментом в отношениях между Россией и НАТО.

Ранее мы писали о том, что Захарова заявила о том, что наращивание военной помощи Украине затягивает конфликт.